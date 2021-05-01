العراق: إعفاء مدير استخبارات ديالى من منصبه لفشله فى مواجهة داعش

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الجمعة، إعفاء مدير الاستخبارات الأمنية فى محافظة ديالى من منصبه، وذلك بسبب إخفاقه فى أداء واجباته وإدارة الأزمة فى مواجهة عمليات تنظيم داعش فى مناطق متفرقة من المحافظة الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.





وفى بيان صحفى، قالت الداخلية العراقية، إنها أوكلت إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، منصب مدير استخبارات محافظة ديالى، إضافة إلى منصبه. وفى السياق ذاته، أشار البيان إلى أن جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال 12 من عناصر داعش وتدمير العديد من الأوكار، وضبط أسلحة متنوعة، وعبوات ناسفة فى ظل القيادة الجديدة.

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