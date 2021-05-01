مقتل 4 من قوات الجيش العراقى فى انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان العراقى، أن العبوة الناسفة انفجرت فى قضاء الطارمية شمالى بغداد، حيث استهدفت مركبة من طراز "همر"، تابعة لقوات فى الجيش العراقى، ما أسفر عن مقتل 4 مقاتلين فى حصيلة مبدئية.

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