مقتل 13 يمنيا بينهم طفلان بسبب السيول فى صنعاء وإب والحديدة

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام يمينة، اليوم السبت، مصرع 13 يمنيًا، بينهم طفلان، جراء سيول بسبب الأمطار الغزيرة فى صنعاء وإب والحديدة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، توفى طفل وطفلة فى محافظة إب وطس باليمن، بعد أن جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر محلية، إن طفلين جرفتهما سيول الأمطار بجوار المعهد العالى للسحول شمال مدينة إب، وعثر عليهما بعد أن فارقا الحياة، فى مشهد يعيد للمحافظة كوارثها المتكررة بحوادث السيول والأمطار.

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