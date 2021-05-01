الولايات المتحدة تبدأ سحب آخر جنودها من أفغانستان

تبدأ الولايات المتحدة رسمياً، اليوم السبت، سحب آخر جنودها من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرّت 20 عاماً بالنسبة لواشنطن، لكن ستبدأ بعدها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.
ويقول مسؤولون أمريكيون في أفغانستان، إن عملية الانسحاب جارية ، مشيرين إلى أن تاريخ الأول من أيار/مايو رمزيّ قبل كل شيء. وكان هذا التاريخ يمثّل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية الذي حدّدته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب طبقاً للاتفاق الموقع مع طالبان في شباط/فبراير 2020 في الدوحة.
في الأيام الأخيرة، كانت سماء كابول، وقاعدة باغرام الجوية المجاورة، ممتلئة أكثر من المعتاد بالمروحيات الأمريكية تحضيراً لهذا الرحيل الكبير الذي سيستكمل بحلول 11 أيلول/سبتمبر، موعد الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر/أيلول 2001.
وبدأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، يوم الخميس، سحب وحدات من مهمة “الدعم الحازم” الذي يُفترض أن يحصل بشكل منسّق مع الأمريكيين.
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