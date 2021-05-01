نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد العمال 2021: التاريخ والأهمية وموضوع عيد العمال وكل ما تحتاج إلى معرفته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الاحتفال بيوم العمال أو يوم العمال العالمي كل عام في اليوم الأول من شهر مايو للاحتفال بإنجازات الطبقة العاملة ويتم الاحتفال بهذا اليوم، الذي يُطلق عليه أيضًا عيد العمال 2021، كعطلة عامة في العديد من البلدان عيد العمال هو يوم عطلة رسمية كما قدم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى تهانيه لكل العمال من الشعب المصرى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لعيد العمال، واكد تمنياته أن يجعل الله كل الأيام فيها الخير والبركات على كل ربوع مصر وان يرزقنا من فضله، كما وجه مدبولى شكره وتقدريره لجميع العمال في مصر وفي مختلف القطاعات العامة والخاصة.

عيد العمال : التاريخ

أقيمت أول احتفالات عيد العمال التي ركزت على العمال في الأول من مايو عام 1890 بعد إعلانه من قبل المؤتمر الدولي الأول للأحزاب الاشتراكية في أوروبا في 14 يوليو 1889 في باريس فرنسا، لتخصيص الأول من مايو من كل عام باعتباره “عيد العمال” والذي يعبر عن الوحدة والتضامن الدوليين “.

تم اختيار التاريخ بسبب الأحداث التي حدثت على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في عام 1884، حيث طالب الاتحاد الأمريكي للنقابات المهنية المنظمة والنقابات العمالية بالعمل مدة ثماني ساعات عمل ليبدأ سريانها اعتبارًا من 1 مايو 1886، وقد أدى هذا إلى الإضراب العام وحدث شغب هايماركت (في شيكاغو) عام 1886 وقتل العديد من العمال هناك بسبب إقبالهم على الإضراب بسبب مطالبت العمال للعمل لمدة ثماني ساعات عمل يومية، بعد ذلك بثلاث سنوات أنشأ حزب اشتراكي فرنسي يومًا دوليًا لتكريم الحركة العمالية واحتفل في الأول من مايو إحياءً لذكرى مذبحة هايماركت.

منظمة العمل الدولية تحتفل باليوم العمال العالمي

منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع قضايا العمل وتعمل بشكل أساسي على رفع معايير العمال في جميع أنحاء العالم، تحتفل منظمة العمل الدولية بعيد العمال بالمسيرات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم وتنشر الوعي حول القضايا الرئيسية التي تعالجها، مثل القضاء على العمل الجبري والمطالبة بقانون الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العمال المهاجرين، من بين أمور أخرى للغحتفال بعيد العمال 2021.