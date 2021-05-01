نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الدخول إلى سلف الضمان الاجتماعي والتسجيل بها بالشروط الجديدة 2021 في المقال التالي
يبحث الكثير من المتضررين على طريقة تسجيل سلف الضمان الاجتماعي ومعرفة الشروط الجديدة 2021 ففي الظروف الحالية للبلاد ومع جائحة فيروس كورونا تضرر الكثير ووقف عمله ورزقه ولذلك بدأت الدولة في بداية شهر رمضان الكثيرمن الخدمات المختلفة التي بدأها الضمان الاجتماعي في الأردن للعاملين في المؤسسات التي أثرت عليهم الإجراءات الاحترازية وجائحة فيروس كورونا المستجد.
ما هو السلف الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل بيه 2021
يشترط على المتقدم الدخول في منصة كورونا التي من خلالها يبدأ الموافقة على طلبات برنامج تمكين 3 وذلك لإمكانية سلف الضمان الاجتماعي حيث أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن أن المتقاعدين يبدؤوا في التقديم على سلف الاجتماعي ويمكن تقسيطها على سنة ونصف ولكن لا تتناسب سلفه الضمان الاجتماعي مَن كان مرتبة 700 دينار فأكثر وتكون السلفة بنسبة 120% كحد أعلى من إجمالي راتبهم والذي لا يزيد عن 200 دينار.
وأعلنت مؤخراً منصة الضمان الاجتماعي الأردني أن يمكن للسفلة أن تتراوح بين 3 ل 500 دينار وذلك لمن تضررت منشأتهم ويمكنه صرفها من خلال الدفعة الواحدة ولمعلومات أكثر يمكنك التواصل معاهم عن طريق هذا الرقم 080022025.
طريقة تسجيل السلف الضمان الاجتماعي 2021 وكيفية الحصول عليه
وضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي على كيفية الحصول والتقديم على سلف الضمان الاجتماعي وذلك باتباع الخطوات التالية
- افتح موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- افتح الحساب المستفيد من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- اضغط على خدمة التقاعد الاجتماعي.
- يمكنك الآن إدخال بيانات المتقدم وكافة المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لهم.
- قم بالضغط وتحديد نوع السلفة المطلوبة ثم قيمة القسط الذي يتناسب معك.
- قم بتحديد كم شهر تريد التقسيط بيه.
- اختر الطريقة التي تتناسب معك للحصول على سلفة.
- قم بتأكيد على البيانات الشخصية وأرقام الهواتف والتأكد من صحتها وملئ جميع البيانات المطلوبة.
- اضغط على إرسال الطلب.
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