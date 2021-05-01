طريقة الدخول إلى سلف الضمان الاجتماعي والتسجيل بها بالشروط الجديدة 2021

يبحث الكثير من المتضررين على طريقة تسجيل سلف الضمان الاجتماعي ومعرفة الشروط الجديدة 2021 ففي الظروف الحالية للبلاد ومع جائحة فيروس كورونا تضرر الكثير ووقف عمله ورزقه ولذلك بدأت الدولة في بداية شهر رمضان الكثيرمن الخدمات المختلفة التي بدأها الضمان الاجتماعي في الأردن للعاملين في المؤسسات التي أثرت عليهم الإجراءات الاحترازية وجائحة فيروس كورونا المستجد.

ما هو السلف الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل بيه 2021

يشترط على المتقدم الدخول في منصة كورونا التي من خلالها يبدأ الموافقة على طلبات برنامج تمكين 3 وذلك لإمكانية سلف الضمان الاجتماعي حيث أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن أن المتقاعدين يبدؤوا في التقديم على سلف الاجتماعي ويمكن تقسيطها على سنة ونصف ولكن لا تتناسب سلفه الضمان الاجتماعي مَن كان مرتبة 700 دينار فأكثر وتكون السلفة بنسبة 120% كحد أعلى من إجمالي راتبهم والذي لا يزيد عن 200 دينار.

وأعلنت مؤخراً منصة الضمان الاجتماعي الأردني أن يمكن للسفلة أن تتراوح بين 3 ل 500 دينار وذلك لمن تضررت منشأتهم ويمكنه صرفها من خلال الدفعة الواحدة ولمعلومات أكثر يمكنك التواصل معاهم عن طريق هذا الرقم 080022025.

طريقة تسجيل السلف الضمان الاجتماعي 2021 وكيفية الحصول عليه

وضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي على كيفية الحصول والتقديم على سلف الضمان الاجتماعي وذلك باتباع الخطوات التالية