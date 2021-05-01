عون يؤكد بذل الجهود لوقف الفساد وتحقيق الإصلاح فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، قال عون فى تغريدة لتحية عمال لبنان، إن "أولويته أن يكون إلى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا فى مالية الدولة فسادًا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".
وتابع الرئيس اللبنانى: "أقدم تحية تقدير إلى عمال لبنان فى عيدهم، أنتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التى يعيشها شعبنا".
وأضاف: "أولويتى اليوم، أن أكون إلى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا فى مالية الدولة فسادًا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".
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