أوزبكستان: استعادة 93 امرأة وطفلاً من عائلات داعش فى سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة أوزبكستان، اليوم السبت، أنها استعادت 24 امرأة و69 طفلاً من مخيم الهول السورى، أمس الجمعة، وذلك ضمن أسر أخرى لمقاتلى تنظيم داعش، وذلك فى سادس عملية من هذا النوع.





وفى بيان لها، قالت الحكومة الأوزبكستانية: "من بين هؤلاء، نساء أُجبرن على الزواج أكثر من مرة بعد وفاة أزواجهن فى الصراع المسلح"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية. وكانت طقشند استعادت 438 امرأة وطفلاً انتهى بهم المطاف فى سوريا، والعراق وأفغانستان مع أزواجهن أو آبائهم، فى عمليات سابقة.

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