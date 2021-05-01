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التعرف على قبول الأمن العام 1442 أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية، حيث يستعلم المتقدمون للوظائف بـ”وزارة الداخلية” عن قبول الأمن العام المبدئي للذين استوفوا الشروط المطلوبة، والتي تساعد في اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالوظائف الشاغرة في الوزارة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين لخدماتها، وسنعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن قبول الأمن العام 1442؟ (الرابط والخطوات بالترتيب).
الرابط الرسمي للاستعلام عن قبول الأمن العام
وحرصًا منا في موقع “ثقفني” على مساعدة قراء الموقع وتقديم المعلومات التي يبحثون عنها بطريقة مبسطة سنعرض في هذه السطور الرابط الرسمي للاستعلام عن قبول الأمن العام، حيث يمكن معرفة النتائج من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية، والتي يتم من خلالها الإعلان عن كافة أخبار الوظائف الشاغرة في القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية السعودية، كما يمكن للمستخدمين الاستعلام عن المقبولين مبدئيًا في تلك الوظائف بدون الحاجة لتسجيل الدخول للمنصة.خطوات الاستعلام عن قبول الأمن العام 1442
أما عن كيفية الاستعلام عن قبول الأمن العام فستكون من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية من خلال “الإدارة المركزية للقبول” عن فرز طلبات المتقدمين للوظائف، والإعلان عن المقبولين مبدئيًا في وظيفة جندي بالأمن العام بالوزارة للرجال فقط، وجاءت الخطوات على النحو التالي:
- في البداية يجب الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية.
- ثم تختار “وظائف الأمن العام”، ثم تتعرف على التعليمات والشروط للمقبولين مبدئيًا.
- وبعدها تختار “معرفة نتيجة القبول المبدئي” من الخيارات المتاحة.
- ثم تقوم بكتابة “رقم الهوية وتاريخ الميلاد وجنس المستعلم”.
- ثم تختار “الحالة الاجتماعية” وتدخل “رقم هوية والد المستعلم”.
- ثم تكتب “رقم الوظيفة”.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “عرض” لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالقبول المبدئي في وظائف الأمن العام بوزارة الداخلية.
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