المرصد: مليشيات موالية لإيران تنصب منصات صواريخ باتجاه قوات التحالف

جدة - نرمين السيد - وأكد المرصد أن الميليشيات نصبت 13 منصة لإطلاق صواريخ أرض ـ أرض، إيرانية الصنع، على سلسلة تلال البطين الواقعة بأطراف الميادين شرقى دير الزور، إضافة إلى نصب 9 منصات مماثلة فى حظيرة حيوانات بمنطقة حاوى الميادين.
وأوضح المرصد أن جميع تلك المنصات موجهة إلى شرق الفرات، وأقرب منطقة عليها فى الطرف الثانى للنهر، هى حقل العمر النفطى، لافتًا إلى أنه لم ترد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن الأهداف الإيرانية من العملية، أو ما إذا كانت تخطط لاستهدافات بعينها.
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