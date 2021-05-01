عاجل.. إثيوبيا تصنف جبهة تحرير تيجراى كمنظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، اليوم السبت، تصنيف جبهة تحرير تيجراى كمنظمة إرهابية، فى أحدث إجراء ضد عرقية التيجراى المتمركزة فى شمال إثيوبيا، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء أبى أحمد، شنت حربًا واسعة النطاق ضد إقليم تيجراى منذ نوفمبر 2020، فى حرب يغلفها الصراع العرقى بين عرقية التيجراى التى حكمت البلاد طيلة الثلاثين عام الماضية، ورئيس الوزراء المنتمى لعرقية الأورومو. وأعربت منظمات أممية عدة عن قلقها إزاء الوضع الإنسانى فى منطقة تيجراى، كان آخرها منظمة اليونيسيف، التى أعربت عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الإنسانية والانتهاكات ضد الأطفال فى إقليم تيجراى الإثيوبى، مع دخول الأزمة الشهر السادس ونزوح اكثر من مليون شخص من الإقليم لا يمكنهم الوصول إلى أراضيهم لزراعتها وعدم وجود حلا فى الأفق.

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