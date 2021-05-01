أسهل طريقة عمل بيتي فور العيد لعمل أحلى بيتي فور بالمقادير والخطوات والفيديو

نقدم لكل بنت تريد أن تتعلم طريقة عمل بيتي فور العيد الطريقة بالخطوات والفيديو لعمل أجمل وأسهل بيتي فور سيعجب كل من يتذوقه، خطوات تحضير البيتي فور، يبحث عنها العديد من السيدات لعمل الحلويات بالعيد، حيث أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك لذلك تبحث جميع السيدات والبنات عن طريقة لعمل حلويات العيد من كحك وبسكوت وبيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة، والبيتفور من الحلويات المحببة للجميع.

طريقة عمل بيتي فور العيد 2021

نقدم لكم الطريقة السهلة والمضمونة لعمل البيتي فور الدايب الخفيف الذي يفضله الجميع، بالخطوات والمقادير يمكنك عمل بيتي فور العيد 2021 وكذلك كحك العيد وغيرها من حلويات العيد، ونفضل جميعا الإفطار أول أيام عيد الفطر المبارك بحلويات العيد مع القهوة أو الشاي أو النسكافيه.

مقادير عمل البيتيفور

يقدم لكي الفيديو بهذا المقال خطوات عمل البيتفور على طريقة هبة أبو الخير، وتشرح فيه الفرق بين استخدام البيض لعمل البيتي فور، إذا كنتي تريدين عمل بيتي فور دسم وله قوام وطري وناعم ودايب استعملي صفار البيض فقط في الوصفة، وإذا كنتي تريدين البيتي فور خفيف وفيه قرمشة بسيطة استعملي البيضة كاملة، حيث أن صفار البيضة يعمل على خفة البيتي فور وهشاشته.

المقادير:

250 جرام دقيق لعمل الحلويات أو متعدد الاستخدامات عليهم رشة ملح خفيفة ما يعادل عدد أثنين كوب دقيق.

نصف كمية الدقيق زبدة ما يعادل كوب من الزبدة وتكون طرية.

نصف كوب سكر بودرة.

عدد أثنين صفار بيض أو بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نضع الزبدة والسكر البودرة فى العدان أو بمضرب البيض ونخلطهم جيداً.

نضع البيض والفانيليا ونخلط جيداً.

نضع الدقيق ونقلب دون العجن كثيراً.

طريقة العمل

واليكم الفيديو يوضح الطريقة بالتفاصيل.