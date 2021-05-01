عاجل.. اختفاء 30 جنديا بعد هجوم طالبان على موقع عسكرى فى ولاية غزنى

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، اختفاء 30 جنديًا من القوات الأفغانية بعد هجوم شنه حركة طالبان الإرهابية على موقع عسكرى فى ولاية غزنى، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وتشهد أفغانستان تصعيدًا واسعًا فى العمليات الإرهابية منذ أيام، كان آخرها عملية إرهابية استهدفت مركز للضيافة فى مدينة بولى عالم، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا، إضافة إلى مقتل جنديين فى هجوم بعبوة ناسفة على مسجد قاعدة باجرام العسكرية. ويأتى التصعيد الإرهابى تزامنًا مع الانسحاب الرسمى للقوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من أفغانستان رسميًا، اليوم السبت، وسط مخاوف جادة إزاء الوضع الأمنى داخل البلاد فى ظل استمرار هجمات المسلحين من حركة طالبان الإرهابية.

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