عاجل.. العاصمة الهندية نيودلهى تمدد الإغلاق بسبب حدة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت الهند، اليوم السبت، لأول مرة أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى رقم قياسى يومى جديد تشهده البلاد خلال الوباء، بينما توفى ما يزيد عن ثلاثة آلاف و500 مصاب بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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