واشنطن: لا حل للأزمة اليمنية بدون دعم السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.
وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينج، أول أمس الخميس، حيث بحث الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرضا الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية.
وكانت السعودية أعلنت عن مبادرة للسلام فى اليمن، تضمنت وقفًا شاملاً لإطلاق النار، وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.
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