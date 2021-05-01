مصادر أمنية: 18 قتيلاً فى هجمات دامية ضد القوات العراقية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أوضح ضابط فى استخبارات الجيش العراقى أن "قوات الجيش فى الطارمية شمال بغداد، تعرضت إلى هجوم بعبوة ناسفة أعقبها هجوم برصاص قناصة، ما أودى بحياة سبعة مقاتلين بينهم ضابط برتبة رائد، وضابط آخر فى استخبارات الجيش، إضافة لأحد عناصر الحشد العشائرى ومدنى".

كما أصيب 4 جنود من قوة وصلت للمساندة، بجروح بعد استهدافهم بنيران قناص، فيما قامت قوات الجيش بعمليات تفتيش عن المهاجمين فى تلك المنطقة الزراعية الوعرة التى تنتشر فيها البزول والأنهر الصغيرة.

وهاجم إرهابيون نقطة لقوات البشمركة الكردية فى كركوك شمالاً، بين ناحية التون كوبرى والحدود مع أربيل، حيث أكد مصدر أمنى أن "عناصر داعش هاجموا بأسلحة خفيفة نقطة تابعة للبشمركة، الزيرفانى التابعة للحزب الديمقراطى الكردستانى، ما أدى إلى سقوط سته شهداء، بينهم آمر سرية برتبه نقيب، وجرح اثنين آخرين".

وفى ديالى، شمال شرق بغداد، قتل جندى وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت دوريتهم فى منطقة بنى جميل، الواقعة فى جنوب المحافظة. كما قتل ضابط وجندى بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقى فى منطقة عكاشات فى الأنبار غربًا، قرب الحدود السورية.

كما آصيب عنصران من الحشد الشعبى فى هجوم على مفرزة للحشد الشعبى قرب مصفاة نفط خانة شمال المحافظة.