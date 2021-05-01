تعادل الأهلي السعودي والدحيل القطري يطيح بالفريقين من دوري أبطال آسيا

أطاح التعادل الإيجابي 1-1 بين الأهلي السعودي والدحيل القطري، في المباراة التي أقيمت بالأمس من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا ضمن ختام دور المجموعات، ليؤهل الهلال إلى ثمن نهائي المسابقة ورفع كل من نادي الدحيل القطري ونادي الأهلي السعودي رصيدهما إلى 9 نقاط في المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما تأهل الهلال كأفضل الثواني.

ويُذكر أن فريق الهلال الذي يقع في المجموعة الأولى، قد خسر من شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، منتظرًا مباراة الدحيل والأهلي في المجموعة الثالثة والتي خدمته ليتأهل الهلال كأفضل ثاني بمجموعته.

تُقام مسابقة دوري المجموعات وفق لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, أن يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

تعادل الأهلي السعودي والدحيل القطري

ودَّع الفريقين الأهلي السعودي والدحيل القطري دوري أبطال آسيا 2021، بعد التعادل الإيجابي 11، في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب رديف الجوهرة المشعة في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ضمن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وتقدم نادي الدحيل القطري بالهدف الأول عن طريق اللاعب الكيني “ميكاييل أولونجا” في الدقيقة “61” من مجريات المباراة، كما فوت نفس ألاعب فرصة تعزيز النتيجة بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة “66”.

ونجح اللاعب البديل هيثم عسيري في تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة “73” قبل نهاية المباراة. وتساوى الفريقان برصيد 9 نقاط لكل منهما ليودعا البطولة بعد أن تصدر فريق الاستقلال الإيراني المجموعة الثالثة بـ11 نقطة.

يُذكر أن الفرق المتأهلة إلى دور ال16 من دوري أبطال آسيا 2021 بعد انتهاء دور المجموعات هم كالآتي:-

نادي النصر ونادي الهلال من المملكة العربية السعودية.

نادي الشارقة ونادي الوحدة من نادي الإمارات.

نادي الاستقلال ونادي بيرسبوليس, بالإضافة إلى نادي تراكتور من دولة إيران.

نادي تراكتور من دولة إيران. نادي الاستقلال الطاجيكي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مواعيد والملاعب التي سوف تقام عليها مباريات دور الـ16 من البطولة الآسيوية، والتي ستقام من مباراة واحدة أحد يومي 13 و14 شهر سبتمبر المقبل. حيث سوف يواجه نادي النصر السعودي نادي تراكتور الإيراني على ملعب مرسول بارك, بينما يواجه فريق بيرسبوليس الإيراني فريق الاستقلال الطاجيكي على ملعب إستاد بامير, ويُذكر أن فريق الاستقلال الإيراني سوف يواجه الهلال السعودي على ملعب إستاد أزادي, ويواجه فريق الشارقة الإماراتي منافسة الوحدة الإماراتي على ملعب إستاد الشارقة