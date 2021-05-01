أرقام وزارة الصحة السعودية كورونا 2021

أرقام وزارة الصحة، تقدم وزارة الصحة السعودية العديد من وسائل التواصل بشكل يومي وعلى مدار الساعة من خلال عدة وسائل منها الرقم الموحد المجاني الذي يمكن الاتصال من خلاله من أي مكان في المملكة ومن خلال أي شبكة بصورة مجانية تماماً كما وفرت الوزارة وسائل أخرى سوف نتعرف عليها من خلال المقال التالي.

رقم وزارة الصحة كورونا

تقدم وزارة الصحة تنوعاً في وسائل التواصل المختلفة مع الوزارة ومن أهمها رقم التواصل المجاني الموحد الذي يجب أن يكون لدى الجميع خاصة في تلك الفترة التي تنتشر فيها جائحة كورونا ومن هنا تزيد أهمية تواجد الرقم الموحد التالي لدي الجميع” 937″، كما أن وزارة الصحة قد فعلت خدمة الواتساب لمركز اتصال الصحة وذلك عبر رقم واتساب المركز 920005937، حيث ستظهر في بداية المحادثة عبر الواتس الخدمات التي يقدمها الرقم وهي (معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، التواصل مع مركز صحة 937).

طرق التواصل مع وزارة الصحة

يمكن الذهاب إلى مقر الوزارة في حالة الاحتياج إلى زيارة مكتب الوزارة وهو المتواجد في العنوان التالي” الرياض، الرمز البريدي، 11176″

يمكن التواصل مع الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، ويتم الرد على الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني في خلال أربع وعشرين ساعة، وفي حال عدم الرد يتم الاتصال على الرقم الموحد لرفع بلاغ سريع، ويتم الانتظار 3 أيام عمل حتى يتم الرد.

تطبيقات وزارة الصحة

من وسائل الاتصال الهامة في وزارة الصحة هي التطبيقات العديدة التي تقدم الخدمات الصحية والتي تفتح جسر تواصل مع كافة الخدمات وتلقي الاستشارات وحجز موعد والتواصل مع آخر أخبار وزارة الصحة وانتشار كوفيد 19. ومن هذه التطبيقات: تطبيق موعد، وتطبيق صحة، وتطبيق تطمن، وتطبيق توكلنا وغيرها الهامة للجميع.

المساعدة والدعم في وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة السعودية من خلال موقعها على الإنترنت خاصية الدعم والمساعدة ومن خلال هذه الأيقونة يمكن الدخول على الأسئلة الشائعة، وعلى طريقة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.