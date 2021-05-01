جدة - نرمين السيد - وقال المندوب الروسى للمحادثات النووية الإيرانية فى فيينا، إن المحادثات النووية تسير فى الاتجاه الصحيح لكن لا ينبغى لأحد أن يتوقع اختراقا. وأوضح المندوب الروسى أن المحادثات ستستأنف الجمعة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء اجتماعات فيينا حول الملف النووى الإيرانى واستئنافها الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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