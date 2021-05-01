هولندا ترجئ خططًا لتخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بى"، كانت هولندا تنوى تخفيف القيود على المنشآت الخارجية، بما فى ذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية والمنشآت الرياضية، اعتبارا من 11 مايو، إلا أن هذا الموعد تأجل حاليًا.
وبحسب الوكالة، فمن المحتمل أن يكون الموعد المقبل لإنهاء الإغلاق فى 18 مايو الجارى، موضحة أن قرار الحكومة جاء فى أعقاب تحذيرات أصدرها المجلس الاستشارى العلمى المعنى بأزمة فيروس كورونا المستجد وزيادة دخول مرضى الوباء إلى المستشفيات.
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