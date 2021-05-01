أول شحنة من لقاح ”سبوتنيك V” الروسي تصل الهند 

وصلت اليوم إلى الهند أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، بهدف مساعدة هذا الهدف في محاربة تفشي العدوى في أراضيه بوتائر قياسية غير مسبوقة.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي على "تويتر" أن شحنة اللقاح وصلت إلى مطار مدينة حيدر آباد، وذلك تحت إشراف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد متحدث باسم الخارجية الهندية أن الشحنة تضم 150 ألف جرعة من اللقاح الروسي.

ومن المقرر أن تنطلق في الهند اليوم حملة تطعيم واسعة النطاق ستشمل كافة المواطنين الراشدين.

وسيصبح "سبوتنيك V" ثالث لقاح تستخدمه السلطات الهندية، بعد لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ولقاح "كوفاكسين" محلي الصنع.

ومن المتوقع أن تصبح الهند بحلول أوائل الصيف أكبر مركز لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" خارج حدود روسيا.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال أجراه مؤخرا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قرار موسكو تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الهند التي تحارب تفشي كورونا بوتائر غير مسبوقة عالميا في الفترة الأخيرة وتعاني من الضغط المفرط على نظام الرعاية الصحية.

وأصبحت الهند اليوم أول دولة سجلت أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بالفيروس التاجي في أراضيها خلال 24 ساعة.