رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 للمتوسط والثانوي بوابة النفاذ الوطني

يبحث الكثير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية 1442 بعد انتهائها في الأيام الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط، وهذا سواء كان للمتوسط أو الثانوي، وقد انتهت الاختبارات النهائية في الأيام الأخيرة، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الاختبارات النهائية برقم الهوية فقط 1442 في هذه الأثناء، فتابعوا معنا للتتعرفوا عليها من خلال نظام نور وبوابة النفاذ الوطني.

نظام نور برقم الهوية فقط 1442 الثانوي

وقد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية عن قرب موعد رفع واعتماد نتائج الطلاب لكلا المرحلتين المتوسطة والثانوية خلال نظام نور، فتابعوا معنا.

ويريد الكثير من طلاب الثانوي معرفة نتائج الاختبارات النهائية الخاصة بهم وهذا بعد انتهاء الاختبارات الخاصة بهم، ويمكنك التعرف على نتائج الاختبارات للثانوي، تابع معنا الخطوات التالية:

اذهب إلى نظام نور من الرابط نظام نور EduWave.

قم بكتابة رقم الهوية في خانة اسم المستخدم.

في خانة اسم المستخدم. اكتب كلمة السر الخاصة بالحساب في خانة كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك ثم اضغط على تسجيل دخول.

وبعدها ستظهر لك الصفحة الرئيسية، في القائمة الخاصة بالطالب اضغط على إشعار بنتيجة الطالب.

قم باختيار السنة الدراسي والفصل الدراسي ثم اضغط على بحث.

ستظهر لك نتيجة الاختبارات النهائية 1442 برقم الهوية فقط.

نظام نور برقم الهوية فقط 1442 المتوسط

ويمكن أيضا لطلاب المتوسطة معرفة نتائجهم من نظام نور بكل سهولة، وطريقة استخراج النتيجة الخاصة بهم شبيهة للطريقة التي ذكرناها بالنسبة للثانوي، تابع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول في موقع نور.

ويمكنك تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق ثم الضغط على “تسجيل دخول”.

بعد التسجيل قم باختيار “إشعار بنتيجة الطالب”.

اختر من القائمة الصف الدراسي والفصل الدراسي “الثاني”.

اضغط على بحث لتظهر لك النتيجة الخاصة بالطالب.

استخراج نتائج نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد 1442

كما يمكنك استخراج نتائج الاختبارات النهائية 1442 من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بكل سهولة، حيث يمكنك تسجيل الدخول بها ومعرفة نتيجة الاختبارات من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بنظام أبشر، تابع معنا الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة النفاذ الوطني الموحد.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في نظام أبشر.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك، ثم اضغط على تسجيل دخول.

سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بك.

اكتب رمز التحقق الظاهر لديك في الرسالة ثم اضغط على متابعة.

وسيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية بنظام نور.

اضغط على إشعار بنتيجة الطالب.

اختر الصف والفصل الدراسي ثم اضغط على ابحث لتظهر معك النتيجة.

موعد نتائج الطلاب في نظام نور

أعلن مؤخرا من مصدر موثوق من وزارة التعليم السعودية، أن نتائج اختبارات المتوسطة والثانوية ستظهر خلال هذه الأيام بدءا من الخميس الماضي، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها فقط إلكترونيا من خلال نظام نور ومنصة نفاذ الوطني الموحد بكل سهولة، ويمنع الذهاب إلى المدارس للاستعلام عنها تطبيقا للإجراءات الاحترازية.