البرلمان العربى يؤكد ضرورة مشاركة أهل القدس فى الانتخابات الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى بشدة الموقف المتعنت لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بشأن رفض مشاركة أهالى مدينة القدس المحتلة فى الانتخابات الفلسطينية، مما دفع الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى تأجيل الانتخابات التى كان مقررًا لها فى 22 من الشهر الجارى لحين ضمان مشاركة أهالى مدينة القدس باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من الشعب الفلسطينى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البرلمان العربى، فى بيان اليوم، أن التعنت الإسرائيلى يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة مع دولة فلسطين فى هذا الشأن، كما يمثل تحديًا لإرادة المجتمع الدولى المُرحبة والداعمة بقوة لإجراء هذه الانتخابات فى كافة المحافظات والمدن الفلسطينية، وفى مقدمتها مدينة القدس المحتلة. ‏وطالب المجتمع الدولى بالتدخل والضغط على إسرائيل لإلزامها بالسماح لأهالى مدينة القدس المحتلة بممارسة حقهم الطبيعى والقانونى والدستورى فى المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى هذا الشأن، داعياً إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية ومدخلاً أساسيًا لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الموقف الفلسطينى.

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