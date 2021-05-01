الهند تستلم أول شحنة من لقاح سبوتنيك V الروسى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمى على "تويتر" أن شحنة اللقاح وصلت إلى مطار مدينة حيدر آباد، وذلك تحت إشراف الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة. وأكد متحدث باسم الخارجية الهندية أن الشحنة تضم 150 ألف جرعة من اللقاح الروسى. ومن المقرر أن تنطلق فى الهند اليوم حملة تطعيم واسعة النطاق ستشمل كافة المواطنين الراشدين. وسيصبح "سبوتنيك V" ثالث لقاح تستخدمه السلطات الهندية، بعد لقاح "كوفيشيلد" الذى طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ولقاح "كوفاكسين" محلى الصنع.

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