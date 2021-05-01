سفير القاهرة بمونروفيا يشهد توقيع شراكة بين شركة مصرية واتحاد كرة القدم

وألقى السفير أحمد السيد هلال كلمة بهذه المُناسبة، أكد فيها عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وليبيريا، معرباً عن أمله فى أن يُسهم هذا المشروع فى إطلاق مزيد من المشروعات والمبادرات لتعميق علاقات التعاون والصداقة بين البلديّن فى مجال كرة القدم، ومُختلف مجالات الأنشطة الرياضية بما يُدعّم علاقات الصداقة بين حكومتىّ وشعبىّ البلديّن.
وأشاد مصطفى راجى رئيس الاتحاد الليبيرى لكرة القدم، بعقد الشراكة بين الشركة المصرية وبين الاتحاد الليبيرى لكرة القدم، كما أكد على تطلع الاتحاد الليبيرى إلى توثيق علاقات التعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم خاصةً فى مجال بناء القدرات والحصول على الدعم الفنى.
كما أكد Dester Wilson وزير الشباب والرياضة الليبيرى على العلاقات الراسخة بين مصر وليبيريا فى كافة المجالات، مُشيراً إلى أهمية إطلاق مزيد من المُبادرات والشراكات بين البلديّن من أجل تعميق علاقات التعاون فى المجال الرياضى، منوهاً إلى العلاقات القوية القائمة بالفعل بين اتحادىّ كرة القدم فى الدولتيّن.
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