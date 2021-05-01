جدة - نرمين السيد - وأوضحت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، وفقا لما نقلته (بوابة أفريقيا) الإخبارية اليوم السبت، أن نورلاند التقى فيرارا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكى القوى لإجراء الانتخابات فى ليبيا ديسمبر القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الأمريكى لدى ليبيا: ندعم رحيل القوات الأجنبية من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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