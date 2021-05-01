أدعية العشر الأواخر من رمضان متضمنة دعاء ليلة القدر المباركة 1442-2021

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عمر شويل - جدة دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان 1442 المبارك، نوفره لكم الآن للدعاء به بداية من أدعية رمضان الليلة العشرين، وذلك نقلاً عن الرسول صل الله عليه وسلم، وترديده في كافة الليالي الوترية وكذلك ليالي أيام العشر الاواخر من رمضان مع اقتراب نهاية شهر الخيرات والبركات، ونوصيكم وأنفسنا بإكثار الدعاء في هذه الأيام المباركة مع قرب نهايتها، لأنها لا تتعوض أبداً.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

بدأت ليالي العشر الأواخر من رمضان 2021، وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 1 مايو والذي يوافق 20 من شهر رمضان المبارك، ويتحرى كافة المسلمين ليلة قد وصي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم بها، وقد جاء في القرآن الكريم عن فضل ليلة القدر ما يلي:

قال تعالي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

التحري لهذه الليلة من أكثر الأمور استحباباً لدي المسلمين، ويجب عليكم الاهتمام بها والحصول علي أكبر قدر من الخير والبركات في هذا الشهر المبارك، حيث ما يمر لا يعود مرة أخري.

دعاء ليلة القدر رمضان 1442

دعاء 20 رمضان أو في كافة الأيام الأخيرة، قد يتضمن معكم الدعاء في ليله القدر المباركة، لهذا يجب عليكم تحريها والإكثار من الدعاء في صلواتكم، ويمكنكم الدعاء من خلال مجموعة الأدعية الرمضانية التالية:

دعاء ليلة القدر 2021، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم أرفع عنا الوباء، والداء، والغلاء، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان.

اللهم أرزقنا فيه الخير والبر والتقوي، ومن العمل ما ترضي.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمنا وترحم موتانا.

اللهم يا جبار أجبرنا وداو كسرنا، وأجبر خواطرنا.

اللهم إني أستعيذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان، ومن شر الخبث والخبائث.

حديث الرسول عن ليلة القدر رمضان 2021

جاء في فضل ليله القدر الكثير عن النبي صل الله عليه وسلم، وقد جاء عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)). رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760).

بينما بخصوص دعاء ليلة القدر المباركة، فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي)).

رواه الترمذي (3513)، وابن ماجه (3119)، وأحمد (6/171) (25423) قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الأذكار)) (247)، وصحَّح الحديثَ ابن ُالقيِّم في ((أعلام الموقعين)) (4/249)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (3513).

بذلك أرفقنا لكم أدعية الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 1442، وضمنهم ما نوصيكم به وهو دعاء ليلة القدر المباركة.