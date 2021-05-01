دورة ادارة المشاريع ،كيفية ادارة مشروعك ومراحل تطويره لكي يصبح مشروع ناجح

دورة ادارة المشاريع ، حيث يسعى المستثمرين للحصول علي الكثير من الدورات لكي ينمي مشروعه الخاص ،وتوجد الكثير من المصادر لكي تحصل علي دورات مجانية وغير مجانية سواء كانت علي الإنترنت أو غير ذلك.

ونتيجة وجود الاستثمارات والمشاريع المهمة علي مستوي العالم ، اتجهت أنظار المستثمرين إلي الحصول علي دورة ادارة المشاريع ،حيث أنها تساعد المستثمر علي تنظيم وادارة الموارد سواء كانت موارد بشرية أو موارد مادية.

دورة ادارة المشاريع والتحديات التي تواجهها

يجب أن تعرف معني كلمة (مشروع) :-

وهو أنه نشاط يهدف إلي تقديم منتجات أو الحصول علي خدمات معينة ،أو أنه نشاط معين يقوم من خلاله باستغلال كافة الموارد البشرية والغير بشرية المتاحة لكي يتم تحقيق هدف معين.

ويوجد تحديات كثيرة تقف عائق أمام المشروعات المختلفة ؛ومنها:-

القيام بالمشروع علي أكمل وجه ولكن يجب الالتزام بالضوابط والشروط المحددة.

العمل علي توظيف الموارد والمدخلات التي تعمل علي تحقيق الهدف الذي يسعى إليه المشروع.

تطوير المشروع ؛فالمشروع يعتبر كالكائن الحي حيث يبدأ من الصغر ويعمل المستثمر عليه لكي ينمو ويصل إلي المرحلة التالية ويحقق الأهداف المرجوة منه.

ولكي تصل إلي نتيجة وتحقق الهدف من وراء مشروعك ؛ يجب أن يمر مشروعك بالمراحل الآتية:-

مرحلة التحضير أو التجهيز :- حيث تحتوي تلك المرحلة علي دراسة الجدوى للمشروع والسوق الذي سينافس فيه المشروع والأسواق الأخري وحاجه السوق لذلك المنتج المصمم.

حيث تحتوي تلك المرحلة علي دراسة الجدوى للمشروع والسوق الذي سينافس فيه المشروع والأسواق الأخري وحاجه السوق لذلك المنتج المصمم. مرحلة التخطيط :- وهي أهم مراحل المشروع ؛حيث يتم تخطيط كل ما يوجد بالمشروع ومدي إمكانيه الحصول علي المنتج المراد وحتي وقت تنفيذه. وتعتبر هذه المرحلة هي الأطول بين المراحل.

وهي أهم مراحل المشروع ؛حيث يتم تخطيط كل ما يوجد بالمشروع ومدي إمكانيه الحصول علي المنتج المراد وحتي وقت تنفيذه. وتعتبر هذه المرحلة هي الأطول بين المراحل. تنفيذ المشروع :- حيث يقوم المستثمر بالعمل علي قيام المشروع وإعداده حتي يبدأ العمل.

حيث يقوم المستثمر بالعمل علي قيام المشروع وإعداده حتي يبدأ العمل. مرحلة المتابعة :- تعمل هذه الرحلة علي تنفيذ الخطط التي وُضعت من قبل ؛حيث تعمل علي مواجهة الصعاب والوصول لحلول التي تواجه المشروع .

تعمل هذه الرحلة علي تنفيذ الخطط التي وُضعت من قبل ؛حيث تعمل علي مواجهة الصعاب والوصول لحلول التي تواجه المشروع . مرحلة الاختتام :- تعمل تلك المرحلة علي القيام بتقييم المنتج الذي يصنعه المشروع وتسليمه للمستهلك والتأكد علي مدي صلاحيته.

المراحل التي تمر بها المشاريع

كانت تلك مقدمة عن دورة ادارة المشاريع ؛حيث أنه هناك الكثير من الدورات الأخري والمعلومات التي تساعدك حتي تقوم بعمل مشروعك الخاص.