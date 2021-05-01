أخبار اليمن : مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أغلب المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأمطار المتوقع هطولها ستشمل مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، البيضاء، الضالع، إب، تعز ولحج.

وأشار إلى احتمال هطول الأمطار على مناطق متفرقة من صحارى محافظتي الجوف ومأرب، وسواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، حضرموت ،المهرة ،الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة 9.4 ملم ،المحويت 6.0، صعدة 5.9 ، السدة 4.9، سيئون 4.9، المعافر (تعز) 4.8 ، إب 2.0.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية يوم الجمعة، على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.