الغذاء العالمى يحذر من مجاعة تلوح فى الأفق بجنوب مدغشقر

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عمليات البرنامج عامر الدوادى، فى بيان اليوم السبت، إن الوضع الحالى اضطر المواطنين إلى اللجوء لتدابير البقاء اليائسة مثل أكل الجراد أو ثمار الصبار الأحمر الخام أو الأوراق البرية، لافتا إلى أن ما لايقل عن 1.35 مليون شخص يحاجون إلى مساعدات غذائية، نتيجة الجفاف.

وأكد أن حياة الأطفال فى جنوب مدغشقر تتعرض للخطر مع تدهور الوضع الغذائى، مشيرا إلى أن المقاطعات الجنوبية من البلاد تعانى من حالة طوارئ تغذوية.

وعزت المنظمة الأممية أسباب الوضع الغذائى فى مدغشقر إلى موجات الجفاف المتتالية فى السنوات الخمس الماضية إضافة إلى الصدمات المناخية والتدهور الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذا العام شهد عواصف رملية غير متوقعة جعلت كثيرا من الأراضى الزراعية غير صالحة للزراعة، إضافة إلى قلة الأمطار، لافتا إلى أن توقعات موسم الحصاد ستكون أقل بنسبة 40 % تقريبا من متوسط الخمس سنوات.