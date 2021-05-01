فيديو.. اعتقال أكثر من 20 شخصا فى مظاهرات عيد العمال فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير قناة "BFM TV"، اضطرت الشرطة للتدخل فى المسيرة بعد أن بدأ بعض المتظاهرين فى التصرف بشكل عدوانى حيث قام بعض المشاركين بإلقاء المفرقعات النارية والزجاجات وكرات الطلاء على الشرطة وقاموا بتحطيم واجهات المحلات التجارية.

وبحسب القناة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما أفادت التقارير، باعتقال خمسة أشخاص من أصل 3 آلاف مشارك فى مظاهرة عيد العمال فى مدينة ليون الفرنسية.

الجدير بالذكر أن المسيرات بدأت حوالى الساعة 14.00 بالتوقيت المحلى، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات الشباب، وممثلى الأحزاب الاشتراكية والشيوعية، بالإضافة إلى أنصار حركة "السترات الصفراء" الذين هتفوا بصوت عالٍ "ما زلنا هنا".

وبحسب السلطات الفرنسية، شارك فى التظاهرات نحو 100 ألف شخص فى جميع أنحاء البلاد.