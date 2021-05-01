رابط الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني 1442 في نظام نور

نظام نور ، قد صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اقتراب الانتهاء من رفع نتائج طلاب المرحلة المتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية، وسوف يتم رفع نتائج الطلاب لكلا المرحلتين على موقع نور ، لذلك يبحث الكثير من الطلبة والطالبات وأيضا أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني 1442 والتي يمكنكم الاستعلام عنها عن طريق موقع نظام نور للتعليم عن طريق شبكة الأنترنت بكل سهوله، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

نتائج الطلاب في نظام نور 1442

بعد تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تزايدت عمليات البحث مؤخرا عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني عن طريق نظام نور ، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج إلكترونيا بكل سهوله عن طريق نظام نور برقم الهوية فقط دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وتقليل العدوي بالفيروس وذلك حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات، وفي السطور القليلة القادمة سوف نوضح لكم طريقة ورابط الاستعلام عن النتائج في نظام نور برقم الهوية 1442 .

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1442

يجب عليك إتباع هذه الخطوات البسيطة لكي تتمكن من الاستعلام عن النتائج برقم الهوية 1442 للمرحلتين المتوسطة والثانوية إلكترونيا بكل سهولة، وهذه هي الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية عبر شبكة الأنترنت .

عبر شبكة الأنترنت . أختر تسجيل الدخول عن طريق حساب ولي الأمر أو حساب الطالب .

كتابة البيانات المطلوبة منك على نظام نور بشكل صحيح مثل رقم الهوية .

بشكل صحيح مثل رقم الهوية . ثم حدد خيار النتائج .

حدد المدرسة والصف الدراسي الذي يدرس به الطالب الذي تري الاستعلام عن نتيجته .

أنقر على خيار استعلام .

وسوف يظهر لكم جميع بيانات النتائج برقم الهوية إلكترونيا .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني 1442 في نظام نور .