قرض بدون ضامن ولا تحويل راتب الشركة السعودية للتمويل ميسر جداً يناسب جميع القطاعات

قرض بدون ضامن ولا تحويل راتب الشركة السعودية للتمويل ضمن الشركات المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة) التي تقدم الحلول التمويلية بشكل أكثر مرونة عن بقية البنوك وبعض الشركات الأخرى، حيث تحظى الشركة بعدد عملاء كثيرون نظراً لأنها تعطي القرض بدون كفيل غارم ولا حتى تشترط تحويل الراتب إليها ويعد هذان الشرطان من أكثر الضوابط المؤرقة بالنسبة للعديد من الأشخاص من حيث الاضطرار إلى الحصول على موافقة من جهة العمل من أجل تحويل الراتب كل هذا بجانب البحث عن ضامن، ولهذا وفرت الشركة السعودية للتمويل تلك الحلول الميسرة لتكون هي الأفضل كل هذا بجانب العمل بشفافية والسرعة والكفاءة وذلك مبادئ تماشت عليها منذ أن تأسست إلى هذا الحين.

مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية

خصصت الشركة السعودية للتمويل عدة قروض للحصول على المال بشكل ميسر سواء للأفراد أو قطاع الأعمال بحيث يشمل المواطنين من السعوديين والمقيمين جنسيات مختلفة أيضاً ووفرت خصائص ممتازة لصالح العملاء على النحو التالي:-

جميع المنتجات التمويلية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

قرض لا يلزم وجود ضامن يصل حتى 100 ألف ريال.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت مع خصم وفق ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي.

تمويل بدون تحويل راتب حتى 10 آلاف ريال، وفي حالة رغبتك في الحصول على قرض كبير فيمكنك أخذ قرض بـ500 ألف ريال سعودي.

نسبة الربح ثابتة طوال فترة التمويل غير متغيرة.

رسوم إدارية بنسبة 1% أو 5000 كحد أقصى أيهما أقل.

قرض ميسر جدا في السداد حتى 5 سنوات بالتقسيط المريح.

نسبة الاستقطاع تصل إلى 60%.

لا يقل العمر عن 21 سنة.

لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي و6 أشهر للقطاع المصرفي وسنة للقطاع الخاص والوافدين.

الشروط الواجب توافرها عند الحصول على قرض بدون ضامن ولا تحويل راتبكيفية الحصول على قرض بدون ضامن ولا تحويل راتب الشركة السعودية للتمويل

أولا تعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل للأفراد عبر موقع الشركة الإلكتروني sfco.com.sa.

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