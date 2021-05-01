ولى عهد أبو ظبى يبحث مع وزير الخارجية السعودى الأحداث الإقليمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى قصر الوطن اليوم السبت، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركى الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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