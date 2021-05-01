فرنسا تدين بشدة عقوبات روسيا على مسؤولين أوروبيين

جدة - نرمين السيد - وقال لودريان عبر "تويتر"، اليوم السبت: "أدين بشدة الإجراءات التى اتخذتها أمس روسيا ضد عدد من المسؤولين الأوروبيين بينهم النائب جاك مير. وأعرب عن تضامنى معهم".

وأضاف لودريان: "نتوقع من روسيا التصرف بشكل مسؤول، الأمر الذى يعد ضروريا لخفض التوتر الراهن".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 30 أبريل، فرض حظر على دخول أراضى روسيا بحق 8 مسؤولين أوروبيين وذلك ردا على تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبى يومى 2 و22 مارس إجراءات تقييدية بحق 6 مواطنين روس.