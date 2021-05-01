بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر مع برنامج سداد المديونية من بنك البلاد

بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر مع تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية فيتيح الآن بنك البلاد برنامج يستطيع من خلاله العميل سداد المديونية لدى أى بنك آخر عن طريق طلب تمويل سداد المديونية من بنك البلاد ويستفيد العميل المتقدم بجميع الخدمات التى يقدمها بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وعن طريق موقع ثقفنى اليوم سوف نستعرض سوياً أهم مزايا تمويل سداد المديونية من بنك البلاد وأهم الشروط للحصول على التمويل وطريقة التقديم

بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر مع قرض تحويل المديونية لدى بنك البلاد

يتيح الآن بنك البلاد تمويل سداد المديونية الذى لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويتميز أيضاً بأنه تمويل يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية ويحتاج العميل المتقدم إلى توافر شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد وهي

يشترط أن يقوم العميل المتقدم بنقل راتبه الشهري إلى بنك البلاد بالسعودية

يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي أو حسب نوع جهة العمل

يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب جاري فى بنك البلاد بالسعودية

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام

مزايا تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بالسعودية

يقدم بنك البلاد قرض سداد المديونية الذى لا يحتاج إلى كفيل والذى يتميز بأنه قرض يتوافق مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ويتميز بعدد من المزايا وهي

يستطيع العميل المتقدم بطلب برنامج سداد من بنك البلاد الحصول على قرض إضافي

العميل المتقدم بطلب تمويل سداد المديونية من بنك البلاد يحصل على قرض يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى

تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد لا يحتاج إلى كفيل

قرض سداد المديونية يتميز بأنه قرض يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

من خلال برنامج سداد المديونية يستطيع العميل المتقدم من سداد مبلغ القرض على مدة زمنية تصل إلى 60 شهر

يتميز برنامج نقل المديونية لدى بنك البلاد بسرعة الإجراءات

طريقة طلب برنامج سداد المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية

يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية إمكانية طلب تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد بالسعودية واختيار تمويل سداد المديونية من بنك البلاد والدخول على التمويل والإطلاع على كل التفاصيل ثم الضغط على طلب التمويل