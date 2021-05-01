سامبا التمويل الشخصي للسعوديين .. رابط طلب التمويل ومزاياه

توفر مجموعة سامبا التمويل الشخصي للسعوديين في المملكة العربية السعودية والذي يعد أحد أبرز البنوك في المملكة، حيث يوفر قدر الإمكان بنك سامبا العديد من المنتجات التمويلية المناسبة مع جميع فئات المجتمع السعودي لمختلف الاحتياجات المتعلقة بعملاء البنك في المملكة من مواطنين ومقيمين ووافدين جدد، ويتيح البنك للعميل الحصول على باقة من الحلول المالية والتمويلية بهدف شراء المنتجات الاستهلاكية أو لتجديد الأثاث المنزلي أو الزواج أو أي شيء مشابه، حيث يمكن استخدام التمويل لشراء أي شيء غير قادر على شراءه في الوقت الحالي.

التمويل الشخصي للسعوديين

من مزايا تمويل الأفراد للسعوديين المقدم من سامبا هي:

التمويل من الممكن أن يصل في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي

إمكانية شراء المديونية

تسديد الأقساط لغاية خمسة أعوام

الموافقة الفورية على القرض الشخصي

سيكون معدل الربح ثابت طيلة فترة التمويل

توفير تأمين تكافلي مجاني، حيث من الممكن أن تسقط جميع الأقساط التي تبقي على الشخص أو العمل المستفيد في حول العجز الطبي أو حالة الوفاة لا سمح الله وفق شروط بوليصة التأمين

مجاني، حيث من الممكن أن تسقط جميع الأقساط التي تبقي على الشخص أو العمل المستفيد في حول العجز الطبي أو حالة الوفاة لا سمح الله وفق شروط بوليصة التأمين إمكانية توفير إعادة التمويل أو التمويل الإضافي بعد تسديد خمس قيمة التمويل الكامل

بعد تسديد خمس قيمة التمويل الكامل يمكن الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية دون مقابل خلال فترة التمويل.

ما هي شروط الأهلية للتمويل الشخصي من سامبا

بخصوص القطاع الخاص الشروط هي:

أن يكون مواطنا سعوديا

الدخل الشهري على الأقل 3.500 ريال

أن يكون مستمر في العمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

العمر على الأقل يجب أن يكون 21 عاما

أما القطاعين الحكومي وشبه الحكومي فيجب التقيد بالشروط التالية:

أن يكون مواطن سعودي

أن يكون سن الشخص على الأقل ثمانية عشر عام

الخدمة في جهة العمل الواحدة يجب أن تكون على الأقل شهر واحد أو أكثر من ذلك

الدخل الشهري للشخص المتقدم يجب أن يكون على الأقل 2500 ريال سعودي.

أولا علينا تسجيل الدخول في تمويل الأفراد بنك سامبا

بعدها ستظهر لنا الشروط والمزايا بعد إتمام قراءتها يجب التوجه إلى أيقونة التقدم بطلبك الآن في حال رغبت في ذلك

بعد الدخول إلى صفحة التمويل الشخصي للسعوديين يجب أولا أن نضع المبلغ المطلوب في الخانة الأولى وفي الثانية وضع الاسم والثالثة رقم الهاتف المنزلي

يجب أولا أن نضع المبلغ المطلوب في الخانة الأولى وفي الثانية وضع الاسم والثالثة رقم الهاتف المنزلي بعدها انتقل إلى معلومات البريد الإلكتروني وهاتف العمل وجهة العمل واللغة المفضلة

من ثم ننتقل إلى تأكيد البيانات والتوجه إلى خانة رقم الهوية ونضع فيها رقم الهوية الوطنية

بعدها كتابة رقم الهاتف الجوال

كتابة رقم جوال آخر في الخانة التالية

في الخانة قبل الأخيرة كتابة التحويل وفي الخانة الأخيرة كتابه اسم المدينة التي تقطن فيها.

رابط التقديم على التمويل الشخصي الجديد للأفراد من سامبا