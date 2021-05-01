تمويل شخصي يبدأ من 20000 وحتى 100 ألف ريال بدون كفيل بموافقة فورية

خدمة الحصول على تمويل شخصي ليست بالأمر الصعب، حيث يتوافر عدد كبير من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية التي توفر العديد من المنتجات التمويلية المختلفة، سواء كان تمويل شخصي، أو تمويل سيارات مستعملة أو جديدة، أو تمويل للمنشآت والشركات المتوسطة والصغيرة، كل هذا وأكثر يمكن الحصول عليه من خلال التقديم الإلكتروني على أي من هذه المنتجات، بالإضافة إلى ذلك يسعى العملاء إلى الحصول على منتج تمويل شخصي بدون كفيل، أو بدون تحويل رواتب، وبإجراءات ميسرة وغير معقدة، وهو ما توفره شركة التيسير التي تعد واحدة من الشركات المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

توفر من خلال موقعها الرسمي الكثير من المنتجات التي يحتاج لها العميل، وفق بعض الضوابط والإجراءات، من تمويل شخصي للأفراد وتمويل للمنشآت، التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم سداد القرض حتى 5 سنوات، بقسط شهري مرن، هناك تمويل للمتقاعدين 3 مليون ريال بشرط أن لا يقل الراتب عن 2000 ريال من خلال بنك الرياض والذي يوفر عدة تمويلات متنوعة تناسب احتياجات العميل، احصل على تمويل سيارة بدون كفيل للمواطنين والمقيمين من شركة اليسر المعتمدة أيضا من مؤسسة النقد العربي السعودي، التمويل الشخصي من شركة التيسير بدون كفيل أو تحويل الراتب إلى بنك وفق اختيار العميل، مبلغ التمويل حتى 100 ألف ريال، بهامش ربح تنافسي والذي وفق بعض الأمثلة التقديرية 14% كما أنه ثابت طوال فترة التمويل.

التمويل المقدم من شركة التيسير للأفراد بدون كفيل مع إمكانية التسوية المبكر بفترة سداد تبدأ من 12 شهرا حتى 60 شهرا، كما يمكك سداد القسط الشهري من خلال الإنترنت، بموافقة فورية لطلب التمويل الشخصي من شركة التيسير وبإجراءات سريعة، والشروط والمسندات المطلوبة أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال ومدة العمل لا تقل عن 6 أشهر، ويجب على المتقدم لطلب التمويل أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن 21 عام، ويقدم هوية سارية المفعول، العنوان الوطني، خطاب تحويل بالراتب، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ التمويلي 100 ألف ريال فالقس الشهري 2.584 ريال بمعدل النسبة السنوي 15.4%، كما أنه يبدأ مبلغ التمويل من 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال، وعند احتساب المبلغ والقسط الشهري فيمكنك حساب ذلك من خلال حاسبة التمويل الشخصي المتوفرة لدى شركة التيسير.