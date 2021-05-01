خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب من منصة إنجاز 1442

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب من منصة إنجاز تعتبر واحدة من ضمن الأشياء المتعددة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية حيث إن ذلك يساعد كافة المقيمين أو الراغبين في الحصول علي إقامة في المملكة بالاستفسار من خلال منصة إنجاز وذلك من أجل التسهيل عليهم.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لكل من المواطنين والمقيمين وذلك لأن تسهل عليهم عمليات الاستعلام عن التأشيرات المختلفة وإستخراج التأشيرة من المنزل بدلاً من الحاجة إلي الذهاب إلي الذهاب إلي مقر وزارة الخارجية، ويتم إضافة الكثير من الخدمات علي منصة إنجاز الإلكترونية والتي تسهل العديد من العمليات علي المستخدمين.

الاستعلام عن التأشيرات برقم الهوية 1442

عملت وزارة الخارجية علي توفير خدمة الاستفسار عن التأشيرات باستخدام رقم الهوية الوطنية من خلال موقع منصة إبشر حيث ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الأنتقال إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة العلوية لموقع قائمة الخدمات.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الاستعلام عن التأشيرات.

تكتب رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.

بعد ذلك تضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك البيانات في صفحة أخري.

طريقة

يمكن أن تقوم بعملية الاستعلام عن التأشيرات من خلال منصة إنجاز الإلكترونية عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: