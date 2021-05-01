تمويل التأجير المنتهي بالتمليك من شركة مرابحة مرنة 2021

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل التأجير المنتهي بالتمليك للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها، حيث تم تصميم منتج التمويل الجديد لغرض التأجير المنتهي بالاستملاك من أجل تحقيق احتياجات شراء مركبة الأحلام أو سلعة أخرى من معدات أو آلات أو للمنشآت، كما يمكن الحصول على التمويل التأجيري من خلال إظهار بعض المستندات والتقيد ببعض الشروط التي سيتم ذكرها لاحقاً في هذا المقال.

تمويل التأجير المنتهي بالتمليك المقدم من شركة مرابحة مرنة

يتصف هذا التمويل بالعديد من المزايا التي تجذب العميل، وفيما يلي أهم مزايا تمويل التأجير المنتهي بالتمليك:

التمويل يصل في بعض الأحيان إلى 250 ألف ريال سعودية على الأكثر

متوافق هذا التمويل مع الشريعة الإسلامية وأحكامها ومبادئها

تكون الدفعات ميسرة

الإجراءات لن تكون معقدة ويمكن الحصول على التمويل بشكل فوري

فترة سداد التمويل تصل في بعض الأحيان إلى خمسة سنوات

تصل في بعض الأحيان إلى خمسة سنوات تمويل التأجير بدون كفيل كما يتيح شراء السيارة من المعارض والوكالات.

الشرط الأول يجب أن يكون على الأقل معاش الشخص 3,000 ريال سعودي للعاملين في القطاع الحكومي

أما المنتمين إلى القطاع الخاص على الأقل يجب أن يكون راتبه الإجمالي 6.000 ريال سعودي

تمويل التأجير هو متاح لجميع المقيمين والسعوديين والوافدين

هو متاح لجميع المقيمين والسعوديين والوافدين التمويل متاح للموظفين في القطاعين العام والخاص

أن يكون العمل مستمر فيه العميل على الأقل سنة كاملة للقطاع الخاص

القطاع العام أو الحكومي يجب على الأقل أن يكون مستمر في عمله لمدة شهر.

شروط التمويل التأجيري من شركة مرابحة المرنة

الشرط الأول يجب توفير خطاب تعريف الراتب الأساسي وتاريخ الالتحاق والبدلات مقدمة من جهة العمل حصرا

توفير كشف حساب بنكي وللمزيد من التفاصيل تسجيل الدخول في صفحة تمويل التأجير المنتهي حيث يمكن طلب التمويل عن طريق أيقونة الواتس اب أو الاتصال على الرقم المجاني 920033868

وللمزيد من التفاصيل تسجيل الدخول في حيث يمكن طلب التمويل عن طريق أيقونة الواتس اب أو الاتصال على الرقم المجاني 920033868 توفير عنوان وطني للمستفيد من التمويل

توفير رخصة القيادة بشرط أن تكون فعالة

عرض السعر الخاص بالسيارة التي سيتم تمويلها

يجب إرفاق البطاقة الوطنية أو الإقامة للمقيمين في المملكة.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة