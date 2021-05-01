تمويل التأجير المنتهي بالتمليك من شركة مرابحة مرنة 2021

- 1/2
- 2/2
تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل التأجير المنتهي بالتمليك للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها، حيث تم تصميم منتج التمويل الجديد لغرض التأجير المنتهي بالاستملاك من أجل تحقيق احتياجات شراء مركبة الأحلام أو سلعة أخرى من معدات أو آلات أو للمنشآت، كما يمكن الحصول على التمويل التأجيري من خلال إظهار بعض المستندات والتقيد ببعض الشروط التي سيتم ذكرها لاحقاً في هذا المقال.تمويل التأجير المنتهي بالتمليك المقدم من شركة مرابحة مرنة
يتصف هذا التمويل بالعديد من المزايا التي تجذب العميل، وفيما يلي أهم مزايا تمويل التأجير المنتهي بالتمليك:
- التمويل يصل في بعض الأحيان إلى 250 ألف ريال سعودية على الأكثر
- متوافق هذا التمويل مع الشريعة الإسلامية وأحكامها ومبادئها
- تكون الدفعات ميسرة
- الإجراءات لن تكون معقدة ويمكن الحصول على التمويل بشكل فوري
- فترة سداد التمويل تصل في بعض الأحيان إلى خمسة سنوات
- تمويل التأجير بدون كفيل كما يتيح شراء السيارة من المعارض والوكالات.
شروط التمويل التأجيري من شركة مرابحة المرنة
- الشرط الأول يجب أن يكون على الأقل معاش الشخص 3,000 ريال سعودي للعاملين في القطاع الحكومي
- أما المنتمين إلى القطاع الخاص على الأقل يجب أن يكون راتبه الإجمالي 6.000 ريال سعودي
- تمويل التأجير هو متاح لجميع المقيمين والسعوديين والوافدين
- التمويل متاح للموظفين في القطاعين العام والخاص
- أن يكون العمل مستمر فيه العميل على الأقل سنة كاملة للقطاع الخاص
- القطاع العام أو الحكومي يجب على الأقل أن يكون مستمر في عمله لمدة شهر.
ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة
- الشرط الأول يجب توفير خطاب تعريف الراتب الأساسي وتاريخ الالتحاق والبدلات مقدمة من جهة العمل حصرا
- توفير كشف حساب بنكي وللمزيد من التفاصيل تسجيل الدخول في صفحة تمويل التأجير المنتهي حيث يمكن طلب التمويل عن طريق أيقونة الواتس اب أو الاتصال على الرقم المجاني 920033868
- توفير عنوان وطني للمستفيد من التمويل
- توفير رخصة القيادة بشرط أن تكون فعالة
- عرض السعر الخاص بالسيارة التي سيتم تمويلها
- يجب إرفاق البطاقة الوطنية أو الإقامة للمقيمين في المملكة.
الوسوم
تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل التأجير المنتهي بالتمليك للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها، حيث تم تصميم منتج التمويل الجديد لغرض التأجير المنتهي بالاستملاك من أجل تحقيق احتياجات شراء مركبة الأحلام أو سلعة أخرى من معدات أو آلات أو للمنشآت، كما يمكن الحصول على التمويل التأجيري من خلال إظهار بعض المستندات والتقيد ببعض الشروط التي سيتم ذكرها لاحقاً في هذا المقال.تمويل التأجير المنتهي بالتمليك المقدم من شركة مرابحة مرنة
يتصف هذا التمويل بالعديد من المزايا التي تجذب العميل، وفيما يلي أهم مزايا تمويل التأجير المنتهي بالتمليك:
- التمويل يصل في بعض الأحيان إلى 250 ألف ريال سعودية على الأكثر
- متوافق هذا التمويل مع الشريعة الإسلامية وأحكامها ومبادئها
- تكون الدفعات ميسرة
- الإجراءات لن تكون معقدة ويمكن الحصول على التمويل بشكل فوري
- فترة سداد التمويل تصل في بعض الأحيان إلى خمسة سنوات
- تمويل التأجير بدون كفيل كما يتيح شراء السيارة من المعارض والوكالات.
شروط التمويل التأجيري من شركة مرابحة المرنة
- الشرط الأول يجب أن يكون على الأقل معاش الشخص 3,000 ريال سعودي للعاملين في القطاع الحكومي
- أما المنتمين إلى القطاع الخاص على الأقل يجب أن يكون راتبه الإجمالي 6.000 ريال سعودي
- تمويل التأجير هو متاح لجميع المقيمين والسعوديين والوافدين
- التمويل متاح للموظفين في القطاعين العام والخاص
- أن يكون العمل مستمر فيه العميل على الأقل سنة كاملة للقطاع الخاص
- القطاع العام أو الحكومي يجب على الأقل أن يكون مستمر في عمله لمدة شهر.
ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة
- الشرط الأول يجب توفير خطاب تعريف الراتب الأساسي وتاريخ الالتحاق والبدلات مقدمة من جهة العمل حصرا
- توفير كشف حساب بنكي وللمزيد من التفاصيل تسجيل الدخول في صفحة تمويل التأجير المنتهي حيث يمكن طلب التمويل عن طريق أيقونة الواتس اب أو الاتصال على الرقم المجاني 920033868
- توفير عنوان وطني للمستفيد من التمويل
- توفير رخصة القيادة بشرط أن تكون فعالة
- عرض السعر الخاص بالسيارة التي سيتم تمويلها
- يجب إرفاق البطاقة الوطنية أو الإقامة للمقيمين في المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل التأجير المنتهي بالتمليك من شركة مرابحة مرنة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.