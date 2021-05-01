تقديم طلب اسقاط قروض بنك التسليف الجديد 1442 .. شروط قبول طلب اسقاط بنك التسليف

تقديم طلب اسقاط قروض بنك التسليف الجديد 1442 حيث أن بنك التسليف يقدم أنواع متنوعة من التمويلات الخاصة ببنك التسليف بداخل المملكة العربية السعودية، أو من خلال بنك التنمية الاجتماعية كما أنه يوفر إمكانية الحصول على قرض الزواج، كما أن يوجد قروض مالية خاصة بترميم المنازل، وتقديم قروض أخرى، وقروض كثيرة أخرى لمساعدة المواطنين على ظروف المعيشة الصعبة التي تواجها الكثير من الأسر بالمملكة بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها دول العالم، وقد وضع البنك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين من أجل الحصول على القروض التمويلية، ونحن اليوم سوف نتعرف على اسقاط قروض بنك التسليف وطريقه تقديم الطلب والشروط.

تقديم طلب اسقاط قروض بنك التسليف الجديد 1442

قد تم الإعلان مؤخراً عن إتاحة إلغاء القروض للشخص المتوفي وبعض الفئات التي يتم الاعفاء عنهم بسداد باقي الأقساط المتراكمة عليه من خلال كتابة عنوان إعفاء حتى يتم إلغاء سداد القروض عنهم، كما أن الإعفاء مطبق على كافة القروض المعتمدة للشخص المتوفي ولن يتمكن أفراد أسرته من دفع أقساط المديونية بشكل شهري.

يجب أن يتم طلب الإعفاء لحاملين الجنسية السعودية.

لحاملين الجنسية السعودية. يتم القيام بتعبئة نموذج الإعفاء والقيام بتقديمه للديوان الملكي ومع كافة الأوراق المطلوبة.

القيام بإرفاق القيام بتقديم طلب بتقريره الطبي.

يتم القيام بتسليم الأوراق والمستندات المرغوب للديوان الملكي.

يقوم المتقدم بتقديم كل ما يثبت عدم قدرة الشخص على سداد القرض والتي تثبت حالته المادية.

يتم الدخول للموقع الخاص بوزارة المالية ومن ثم يتم اختيار نموذج إعفاء قرض التسليف المتوفين.

المتوفين. من ثم يتم الموافقة على الشروط وسوف تنتقل لصفحة جديدة.

من ثم يقوم المتقدم بمليء البيانات والقيام بتحديد النوع إذا كان رجل أو سيدة.

يتم إضافة اسم المقترض ومكان الإقامة وأيضاً رقم الهاتف.

من ثم يتم تحديد أنواع القروض التي من الممكن الإعفاء عنها سواء كان صندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية، أو

بنم التسليف والادخار، يتم اختارهم من أجل الحصول على الإعفاء المقدم من قبل البنك.

خطوات التقديم لطلب إعفاء بنك التسليف