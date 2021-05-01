رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب في نظام نور المركزي 1442 السعودية

عملت وزارة التعليم السعودية على توفير رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب في نظام نور المركزي بالمملكة العربية السعودية 1442 والذي من خلاله يتمكن الطلاب من استخراج نتائج الطلاب الكترونيا من خلال شبكة الإنترنت، حيث يتم اتباع بضعة خطوات بسيطة من خلالها يتم الحصول على إشعار درجات بالفصل الدراسي الأول مع طباعة شهادات الطلاب برقم السجل المدني أو رقم الهوية وبدون رقم سري.

رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب في نظام نور المركزي

يمكنك إستخراج نتيجة الطلاب عبر نظام نور المركزي من خلال بيانات رقم الهوية الوطنية أو عبر رمز التحقق، عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب في نظام نور، ويتم التسجيل من خلال بيانات تسجيل الدخول على نصة أبشر الإلكترونية وعبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب 1442

نظام نور التعليمي قد أتاحته وزارة التعليم السعودية للطلاب حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من خلاله الاستعلام عن نتيجة الطلاب 1442 بالمملكة العربية السعودية، ويتم استخراج النتيجة بالسجل المدني أو باستخدام رقم الهوية الوطنية من خلال اتباع ما يلي: