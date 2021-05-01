فيديو.. فيضانات عارمة فى اليمن توقع قتلى بينهم أطفال

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت نقلا عن مسؤولين يمنيين بأن فيضانات عارمة اجتاحت أجزاء من البلاد نتيجة لسقوط أمطار موسمية غزيرة وأودت بأرواح 13 شخصا على الأقل بينهم طفلان.





وقال مسؤولون إن الضحايا يتوزعون بين محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضى، مشيرين إلى أن محافظات عدن وتعز وحضرموت تضررت أيضا من الأمطار، حيث دمرت السيول عددا من المنازل والمركبات. وذكرت مصادر الوكالة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ بعض السكان المحاصرين فى سياراتهم. وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم جراء فيضانات مماثلة العام الماضى، فيما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة ديارهم والنزوح بحثا عن مأوى آمن.

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