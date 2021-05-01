جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "ريد ستار" المحلية، دارت الطائرة التابعة لخطوط Donghai الجوية الصينية بسبب الرياح العاتية. ومن جانبهم أكد ممثلو شركة الخطوط الجوية عدم وقوع ضحايا أو أضرار مادية. وضربت عاصفة رعدية مدينة نانتونج، ليلة أمس، وتساقط بَرَد بقطر يتراوح بين سنتيمتر واحد وثلاثة سنتيمترات، وبلغت سرعة الرياح 45.4 مترًا فى الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إعصار يتسبب فى دوران طائرة على المدرج فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.