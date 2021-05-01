يأتي تمويل الاحتياجات الأسرية على رأس أولويات المصارف في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن التعرف إلى شروط قرض الترميم الجديدة من بنك التسليف 1442هـ، قبل التقدم بطلب لبنك التنمية الاجتماعية والحصول على مبلغ من المال يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، بهدف تجديد المنزل وتأهيله للعيش فيه بشكل أفضل، بل والحماية من التعرض إلى مخاطر انهيار المبنى.

شروط قرض الترميم الجديدة من بنك التسليف 1442

ننشر شروط قرض الترميم الجديدة من بنك التسليف 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في التقديم للحصول على هذا القرض، والاستفادة منه، وجاءت هذه الشروط على النحو الآتي:

لا يتجاوز عُمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة. لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال. يشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل. الحد الأدنى لعمر المنزل هو 5 سنوات. في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار، فيشترط مضي مدة لا تقل عن 8 سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق. ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن ألف متر. أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل. تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين 18 ألف ريال. الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية 30 ألف ريال. القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات. في حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة التمويل وفقا للمدة المتبقية للوصول إلى 60 سنة، على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة. في حال كان عُمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عُمره 55 سنة. الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة 60 ألف ريال.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، فهي: