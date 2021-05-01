طلب اسقاط قروض بنك الراجحي 1442 للمواطنين وطريقه تقديم الطلب وشروط الاسقاط

طلب اسقاط قروض بنك الراجحي 1442 من أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين المستحقين من قروض التمويل بمصر بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن بظل الظروف الاستثنائية العصيبة بالمعيشة التي يتعرض لها العالم بهذه الأيام جراء فيرس كورونا المستجد، مما أدى للضغط المادي للكثير من المواطنين في المملكة وأصبح غير قادرين على سداد المبالغ المالية التي يتم دفعها لسداد قروض البنك، مما جعل أمر اسقاط قروض بنك الراجحي وطريقه تقديم الطلب والشروط السؤال الذي يرود الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون مع بنك الراجحي، حيث أن بنك الراجحي من البنوك العريقة في المملكة ويقدم للعملاء الكرام الكثير من الخدمات التمويلية بأنواعها المختلفة.

طلب اسقاط قروض بنك الراجحي 1442

الجدير بالذكر أن بنك الراجحي من أعرق وأضخم المصارف الإسلامية المشيدة بالمملكة العربية السعودية ويعمل علي تقديم الخدمات والمميزات الكثرة للعملاء، منذ أن تم إنشائه بعام 1957 وأصبح من أبرز المصارف المالية التي يتم تقديم الكثير من الخدمات المصرفية والتمويلات المتنوعة والاستثمارات المختلفة بداخل المملكة والكثير من الدول العربية التي تنتشر بها فروع كثيرة، وعلى حسب الشروط والأحكام الموضوعة يتم اعفاء قروض بنك الراجحي لحالتين هما أن يتوفى صاحب القرض ولن يتمكن أفراد أسرته من سداد باقي الأقساط، أو أنه يعاني من مشكلة عجز كلي تجعله غير قادر على العمل على أن يتم ذلك لمدة تزيد أكثر من شهر كامل منذ أن قد تم الاستلام، ويكون غير قادر على تحصيل باقي المبلغ منذ تاريخ الوفاة أو العجز الكلي تابعوا معنا خطوات تقديم طلب اعفاء الراجحي.

يبدأ العميل بتسجيل الدخول على الموقع الخاص ببنك الراجحي عبر الانترنت.

حتى يكون من السهل تقديم طلب الإعفاء يقوم العميل بتقديم صورة من الهوية الوطنية السارية.

كما أن يجب على المقيمين بالمملكة أن يقوموا بتقديم من يثبت إقامتهم بها.

من ثم يتم القيام بتقديم وثيقة من قبل جهة العمل يوجد بها قيمة الراتب الشهري، بهذا يتم القيام بتقديم طلب الإعفاء من بنك الراجحي.

ولكن يجب العلم أن يوجد بعض الحالات المستثناة من طلب الإعفاء وهم أن يكون المتوفي منتحر أو تعمد أن يقوم بإيذاء نفسه أو أصيب بعجز بسبب تعاطي المخدرات أو القيام بكوارث.

يوجد العديد من العقوبات عند عدم سداد القروض أو التاخير وهي كالتالي:-