للمواطن والمقيم قرض المليون ونصف ريال من البنك الأهلي التجاري الدولي NCB

البنك الأهلي التجاري الدولي في المملكة العربية السعودية من احد الصروح الاقتصادية العملاقة والتي تخدم الاقتصاد السعودي بشكل مباشر وتدعم الكثير من المشاريع داخل وخارج الأراضي السعودية، كما يحتل البنك الأهلي في المملكة مكانه متقدمة وذلك بسبب قاعدة العملاء الكبيرة التي يحظي بها وهذا يرجع بسبب ثقة العملاء في الخدمات البنية والتمولية التي تقدم للمواطن السعودي وحتي المقيمين المغتربين في المملكة والذين يزيد عددهم عن عشرة مليون مقيم منتشرين في جميع أنحاء المملكة، كما يتنافس البنك لتقديم منتجات تموليه بهامش ربحي قليل وذلك للمنافسه البنوك الأخري الكبيرة والتي تقدم خطط تموليه مثل قرض 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها من الأشكال التمويلية التي تقدمها البنوك السعودية سواء كانت حكومية أو من بنوك القطاع الخاص.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

برامج السداد بأقساط ميسرة.

إمكانية التمويل الإضافي.

تأجيل الأقساط المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.

برامج السداد بأقساط ميسرة ولفترات تصل إلى 3 سنوات.

يمكنك الحصول على تمويل لغاية 1500000 ريال وفترة سداد التمويل تصل إلى 36 شهرا.

لا توجد رسوم تكافل.

مميزات قرض المليون ونصف ريال من البنك الأهلي NCBشروط الحصول علي علي هذا القرض

ووضعت أدارة البنك الأهلي التجاري الدولي NCB في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في شخص العميل الذي يبغي الحصول علي هذا القرض، وهذه الشروط هي:

يكون سن المتقدم للحصول علي القرض 18 سنة أثناء تقديمه للطلب للسعوديين و 22 سنة أثناء تقديمه للطلب للمقيمين.

يشرط أن لا يزيد العمر عن ٦٠ سنة عند موعد استحقاق آخر قسط، ما عدا المتقاعدين حتى 75 سنة.

يشترط حد أدنى 4000 ريال لراتبك الشهري حتى تحصل على هذا التمويل.

يُشترط تحويل راتبك لكي تقدم طلبك.

الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما اقل.

رسوم السداد المبكر تكون تكلفة 3 شهور، تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة.

يتم تحديد هامش الربح السنوي بناءً على ملف العميل.

كيفية التقديم علي قرض المليون ونصف ريال

في البداية وجب التنويه أن هذا القرض يخدم عدد كبير من القطاعات والتي ذكرها البنك وهي: القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة التي تحوّل رواتب موظفيها إلى البنك الأهلي عبر نظام “سريع” لتحويل الرواتب.

أما بخصوص التقديم علي هذا القرض سواء للمواطن السعودي أو لغير السعودين وهم المقيمين علي الأراضي السعودية بغرض العمل هناك يمكن أن يتم أنجاز تقديم الطلب بشكل إلكتروني وذلك يكون من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري الدولي NCB في المملكة العربية السعودية.