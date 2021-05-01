أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبد الرب السميعي

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبد الرب السميعي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالرب محمد احمد السميعي عضو اللجنة الدائمة الامين العام السابق للمجلس المحلي بمديرية السبره ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن.
وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ فضل عبدالرب محمد احمد السميعي واخوانه وكافة ال السميعي بـالـدائرة (106) مـديـريـة السبره محافظة اب ، أشاد أمين عام المؤتمر بمواقف الفقيد الوطنية، وجهوده في خدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثوابت الوطنية والإصلاح بين الناس وحل قضاياهم ومشاكلهم.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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