إنتر ميلانو يسقط كروتوني ويخطو بثبات نحو اللقب

فاز إنتر ميلانو المتصدر على مضيفه كروتوني 2-صفر السبت، وبات فوزه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، متعلقاً بنتيحة مطارده المباشر أتالانتا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.
ثنائية الإنتر حملت توقيع كريستيان إريكسن (69)، وأشرف حكيمي (90).
وعزز "نيراتسوري" صدارته للترتيب مع 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أتالانتا الوصيف، حيث يمكن لرجال المدرب أنتونيو كونتي حسم اللقب التاسع عشر في تاريخهم في حال تعادل أو خسر مطاردهم المباشر الأحد.
وجدد إنتر فوزه على كروتوني الذي ودع الدرجة الاولى، بعدما سحقه في الذهاب 6-2، سجل منها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس ثلاثية.
وأثبت إنتر ميلانو نجاعته خارج أرضه، إذ يملك ثاني أفضل سجل في الـ "سيري أ" مع 39 نقطة من أصل 54 ممكنة، حيث حقق 11 إنتصاراً مقابل 6 تعادلات وخسارة.
ويلعب لاحقاً ميلان الخامس مع بينيفينتو.
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