جدة - نرمين السيد - تصدرت رئيسة الحزب الدستورى الحرّ فى تونس، عبير موسى، اليوم السبت، مسيرة بالسيارات، للمطالبة باستقالة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وانطلقت مسيرة الحزب الدستورى الحر من أمام مقر رئاسة الجمهورية بمدينة قرطاج فى الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وجابت الشوارع مرورا بمقر رئاسة الحكومة فى منطقة القصبة، وصولا إلى ساحة باردو، قبالة مبنى مجلس نوّاب الشعب. ودامت المسيرة أكثر من ساعتين، وقادتها رئيسة الحزب عبير موسى، التى ظهرت فى سيارتها المكشوفة ترفع العلم التونسى، ومن خلفها أسطول من السيارات، التى استعملت المنبه بكثافة على امتداد الطريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. عبير موسى تنظم مسيرة سيارات للمطالبة باستقالة الغنوشى والمشيشى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.